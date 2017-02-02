Европарламент проголосовал за отмену виз для Грузии

За данный проект отдали свои голоса 553 европейских депутата. Об этом в Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.

По его словам, против этого решение выступили 66 депутатов, воздержались - 28. В то же время докладчик по этому вопросу Мария Габриэль заявила, что граждане этой страны с конца марта смогут посещать Европейский союз без виз.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее Рикард Йозвяк заверил, что ЕС примет механизм приостановки безвизового режима до конца февраля. В частности, механизм поставят на голосование в Европейском парламенте в ходе пленарных сессий 13-16 февраля и в Совете ЕС 27-28 февраля.

При этом по его словам, Евросоюз может ввести безвизовый режим с Украиной в мае.