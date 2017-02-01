За неделю на Донбассе замечено 5,6 тысяч нарушений минский соглашений

На Донбассе за последнюю неделю было замечено около 5,6 тыс. нарушений минских договоренностей. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг – отметил спикер альянса Дилан Уайт на странице в Twitter. Г

Генсек НАТО осуждает "всплеск насилия", который возник в Украине и призывает к срочному прекращению огня. Также Столтенберг обратился к России, призывая применять свое значительное влияние на террористов – чтобы заставить боевиков прекратить насилие, вернувшись к соблюдению минских соглашений.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Столтенберг сообщал про рост количества кибератак на системы НАТО.