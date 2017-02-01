18:44 01.02.2017 | Политика | Новости
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За неделю на Донбассе замечено 5,6 тысяч нарушений минский соглашений

НАТО призывает РФ повлиять на террористов Донбасса.

За неделю на Донбассе замечено 5,6 тысяч нарушений минский соглашений

На Донбассе за последнюю неделю было замечено около 5,6 тыс. нарушений минских договоренностей. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг – отметил спикер альянса Дилан Уайт на странице в Twitter. Г

Генсек НАТО осуждает "всплеск насилия", который возник в Украине и призывает к срочному прекращению огня. Также Столтенберг обратился к России, призывая применять свое значительное влияние на террористов – чтобы заставить боевиков прекратить насилие, вернувшись к соблюдению минских соглашений.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Столтенберг сообщал про рост количества кибератак на системы НАТО. 


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