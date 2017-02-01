В СМИ сделали предложение, кто вероятнее всего возглавит Францию

Об этом информирует Reuters. Отмечается, что его ближайший противник Франсуа Фийон может и не попасть во второй тур.

Данные опроса, который проводили 30 января по заказу издания Les Echos, свидетельствует о том, что в первом туре выборов главы государства больше всех получила Марин Ле Пен. Ее рейтинг повысился на 3% и достигает 26-27%.

Согласно информации опроса, рейтинг Макрона поднялся на один пункт и теперь составляет 22-23%.

Между тем, рейтинг Франсуа Фийона снизился на 6 позиций, до 19-20%. Опрос провели сразу после того, как стартовало расследование против его жены о хищении полумиллиона евро.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее Марин Ле Пен заявляла, что Франции хватит полугода, чтобы покинуть еврозону.