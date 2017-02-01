В Кремле рассказали, как прошел диалог Путина и Трампа об Украине

Как выяснилось, Дональд Трамп и Владимир Путин предметно Украину не обсуждали. С таким заявлением сегодня, в среду 1 февраля, выступил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Предметно ситуация с украинским урегулированием в ходе разговора Путина и Трампа не обсуждалась, акцентировалась необходимость скорейшего урегулирования украинского кризисна", – ответил Песков на вопрос журналистов.

Он также добавил, что эскалация конфликта на Донбассе – не что иное как повод для скорейшего возобновления диалога, а также взаимной работы между РФ и США, "в том числе в интересах и решения развязки украинского узла".

Напомним, что второй после выборов в США телефонная беседа Путина и Трампа произошла 28 января.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее американский лидер провел телефонные разговоры с лидерами нескольких держав. В их числе: Япония, Германия, Россия и проч.