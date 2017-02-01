13:17 01.02.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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ГСЧС позволено разминировать территории Авдеевки

Состоянием на 12:00 первого февраля было получено разрешение на разминирование тех территорий, где находятся линии электропередачи.

ГСЧС позволено разминировать территории Авдеевки

Разминирование нужно проведения восстановления электроснабжения в н.п. Авдеевка. Об этом сообщил премьер Украины Владимир Гройсман – в рамках заседания правительства. По его словам - на 12 часов первого февраля было разрешено выполнение задач по разминированию территории ЛЭП для аварийного восстановления и уже было привлечено два пиротехнических расчета ГСЧС.

Затем также идут две аварийные бригады, которые после разминирования будут восстанавливать энергоснабжение – добавил также Гройсман. Он уточнил, что правительство "держит кулаки", чтоб режим тишины сохранялся.

Как сообщал УРА-Информ, в Авдеевку привезли десять тонн предметов первой необходимости.


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