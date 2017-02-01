11:32 01.02.2017 | Политика | Новости
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До конца февраля ЕС примет механизм приостановки безвизового режима, - Рикард Йозвяк

Европейский союз уже до конца месяца примет механизм приостановки безвизового режима.

До конца февраля ЕС примет механизм приостановки безвизового режима, - Рикард Йозвяк

Окончательное решение по этому вопросу будет принято в течение месяца. Об этом в среду, 1 февраля, в своем Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.

По его данным, вопрос о пересмотре механизма приостановки безвизового режима поставят на голосование в Европейском парламенте во время пленарных сессий, которая состоится с 13 по 16 февраля. Замет этот вопрос будет рассматривать Совете Евросоюза 27 и 28 февраля, - сообщил Йозвяк.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее журналист Рикард Йозвяк отмечал, что Евросоюз может ввести безвизовый режим с Украиной в мае.


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