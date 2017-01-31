20:32 31.01.2017 | Политика | Новости
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В Вене проходить срочное заседание ОБСЕ по Авдеевке

В Вене в штаб-квартире ОБСЕ в эти минуты началось экстренное заседание Постоянного совета организации.

В Вене проходить срочное заседание ОБСЕ по Авдеевке

Заседание созвано в связи с ситуацией, которая сложилась в Авдеевке. Как написана на своей страничке в Twitter спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца, срочное заседание ОБСЕ началось.

Обсуждаются преступления российской стороны. Она также заверила, что украинский МИД призывает партнеров усилить давление на Российскую Федерацию.

Напомним, в Евросоюзе ситуацию в Авдеевке назвали вопиющим нарушением минских соглашений.

Как сообщал УРА-Информ, во вторник, 31 января, президент Украины Петр Порошенко провел экстренное совещание с руководителями силовых ведомств.

Заседание собиралось в связи с резким обострением ситуации в Авдеевке. В совещании также принимали участие министр обороны Степан Полторак, начальник Генерального штаба Виктор Муженко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, министр внутренних дел Арсен Аваков, командующий Национальной гвардией Украины Юрий Аллеров, а также ряд других высокопоставленных лиц.


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