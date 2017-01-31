Совбез ООН начал заседание по ситуации на востоке Украины

Оно началось по просьбе украинской делегации. В закрытом режиме Совбез будет рассматривать ситуацию на востоке Украины.

Об этом во вторник, 31 января, сообщает "Радио ООН" в Twitter. Вместе с тем постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко накануне обсудил ситуацию в Авдеевке с главой Генеральной ассамблеи ООН Питер Томпсон.

Напомним, в Вене в штаб-квартире ОБСЕ в эти минуты началось экстренное заседание Постоянного совета организации. Заседание созвано в связи с ситуацией, которая сложилась в Авдеевке.

Как сообщал УРА-Информ, государства-участники ОБСЕ призвали Россию придерживаться режима прекращения огня на Донбассе.