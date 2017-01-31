22:03 31.01.2017 | Политика | Новости
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Совбез ООН начал заседание по ситуации на востоке Украины

Совет Безопасности Организации объединенных наций собрался на срочное заседание.

Совбез ООН начал заседание по ситуации на востоке Украины

Оно началось по просьбе украинской делегации. В закрытом режиме Совбез будет рассматривать ситуацию на востоке Украины.

Об этом во вторник, 31 января, сообщает "Радио ООН" в Twitter. Вместе с тем постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко накануне обсудил ситуацию в Авдеевке с главой Генеральной ассамблеи ООН Питер Томпсон.

Напомним, в Вене в штаб-квартире ОБСЕ в эти минуты началось экстренное заседание Постоянного совета организации. Заседание созвано в связи с ситуацией, которая сложилась в Авдеевке.

Как сообщал УРА-Информ, государства-участники ОБСЕ призвали Россию придерживаться режима прекращения огня на Донбассе.


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