Рада призывает своих коллег из ОБСЕ усилить давление на Россию

Как сообщает информационное управление аппарата парламента, во вторник, 31 января, глава Постоянной делегации ВР в Парламентской Ассамблее ОБСЕ Артур Герасимов обратился к членам Парламентской Ассамблеи с просьбой проинформировать национальные парламенты о критической ситуации на Донбассе и остановить опасную эскалацию на Донбассе.

Из-за обстрелов боевиков Авдеевке грозит гуманитарная катастрофа. Обстрелы жилых районов ведутся с территории оккупированного Донецка. В результате артиллерийских ударов города Авдеевка и Ясиноватая полностью обесточены, выведена из строя система подачи воды и тепла, закрыты школы, - рассказал он.

Вместе с тем Герасимов напомнил, что сейчас температура воздуха в районе достигает минус 25 градусов, что затрудняет гуманитарную ситуацию и фактически грозит гуманитарной катастрофой.

Российская Федерация продолжает дерзко игнорировать свои обязательства в рамках Минских договоренностей и всячески препятствует стабилизации ситуации и достижению какого-либо прогресса в области безопасности и гуманитарной сфере.

В связи с чем Украина требует от России немедленно прекратить боевые действия и соблюдать режим прекращения огня, - заявил представитель украинской стороны.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Вене в штаб-квартире ОБСЕ началось экстренное заседание Постоянного совета организации. Заседание созвано в связи с ситуацией, которая сложилась в Авдеевке.