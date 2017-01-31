Порошенко провел совещание в связи с ситуацией в Авдеевке - ВИДЕО

Заседание собиралось в связи с резким обострением ситуации в Авдеевке. В совещании также принимали участие министр обороны Степан Полторак, начальник Генерального штаба Виктор Муженко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, министр внутренних дел Арсен Аваков, командующий Национальной гвардией Украины Юрий Аллеров, а также ряд других высокопоставленных лиц.

Как сказано в сообщении, размещенном на сайте президента, глава государства дал поручение заместителю главы Администрации президента Константину Елисееву вынести этот вопрос на рассмотрение Совета безопасности Организации объединенных наций.

Президент также поручил руководству силовых структур обратится к ОБСЕ, дать указания украинским представителям в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон, а также поручил сегодня же организовать переговоры Трехсторонней контактной группы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Порошенко прервал визит в Германию из-за ситуации в Авдеевке.