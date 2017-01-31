Гройсман в Авдеевке провел экстренное совещание

Тут глава правительства провел экстренное совещание из-за обострения ситуации в районе. На совещании также присутствовали представители украинского правительства, руководители областной администрации и городские власти Авдеевки.

При этом премьер заверил, что по состоянию на семь часов вечера вторника ситуациям в городе контролируемая и властям удается поддерживать минимальный уровень подачи тепла в объекты инфраструктуры города.

Вместе с тем, Гройсман дал команду всем службам города позаботиться о представителях социально незащищенных категорий. Кроме того обсуждался вопрос обеспечения горожан всем необходимым.

Глава правительства также отметил необходимость проработки всех альтернативных сценарии энергообеспечения Авдеевки, для того чтобы поддерживать на минимальном уровне жизнедеятельность города.

Авдеевская городская больница уже находится на альтернативном энергообеспечении, тяжелые больные были эвакуированы, остались только больные, которые в случае необходимости могут продолжить лечение дома, - пояснил он, добавив, что в среду, 1 февраля, состоится заседание правительства, в ходе которого также будет рассматриваться вопрос обеспечения жизнедеятельности Авдеевки.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во вторник, 31 января, президент Украины Петр Порошенко провел экстренное совещание с руководителями силовых ведомств. Заседание собиралось в связи с резким обострением ситуации в Авдеевке.

В совещании также принимали участие министр обороны Степан Полторак, начальник Генерального штаба Виктор Муженко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, министр внутренних дел Арсен Аваков, командующий Национальной гвардией Украины Юрий Аллеров, а также ряд других высокопоставленных лиц.