Глава МИД Украины не может из-за обстрелов попасть в Широкино

Министр МИД Украины Павел Климкин, а также его датский коллега по причине обстрелов под Мариуполем попасть в Широкино не могут. Об этом рассказал Климкин в своем Twitter.

По его словам – по причине постоянных обстрелов со стороны оккупационных войск не получается попасть с датским коллегой в н.п. Широкино. Известно также, что ранее Климкин заявил, что Россия показала готовность к полномасштабному вторжению. Россия поддерживает военное присутствие и пытается дестабилизировать вдоль границы стран ситуацию. Таким образом РФ показывает, что в любой момент вторжение может приобрести масштабный характер - подчеркнул Климкин.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Климкин анонсировал слушания иска Украины против РФ в суде ООН.