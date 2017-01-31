Дональд Туск высказался о Трампе

Об этом дипломат заявил в послании, адресованном 27 лидерам государств и правительств стран ЕС накануне предстоящего саммита в Мальте, передает Deutsche Welle.

Причем деятельность администрации эксцентричного миллиардера считается одной из основных угроз Европе – наряду с настойчивым Китаем", "агрессивной политикой России в отношении Украины и ее соседей", "войной, террором и анархией на Ближнем Востоке и в Африке" и ростом влияния радикального ислама.

По словам руководителя Евросовета, в условиях усиления многополярности в мире антиевропейские настроения скептиков чувствуются все больше и больше.

"Мы должны использовать изменения в торговой стратегии США в пользу Евросоюза путем активизации переговоров с заинтересованными партнерами и одновременной защиты своих интересов", – заметил Туск.

Как сообщал "УРА-Информ", в мире до сих пор обсуждается указ Трампа о запрете въезда в США уроженцев Йемена, Судана, Ливии, Сирии, Сомали, Ирана и Ирака.