Вопрос освобождения заложников заблокирован с сентября, - Ирина Геращенко

Выполнение Минских соглашений были заблокированы российскими властями и их марионеточными руководителями так называемых республик. Россия не собирается пока выходить из Донбасса, но их целью является не покорение шахтерского края, а вся Украина.

Об этом в воскресенье, 29 января на своей страничке в Facebook написала первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко. Он также пояснила, что в Кремле откровенно ждали, что новая администрация США может быть более лояльной.

А еще там ждут, что в этом году более лояльными станут правительства в ряде европейских стран. Именно поэтому вопрос освобождения заложников заблокирован, - пояснила Геращенко, добавив, что для Москвы это козырь в торгах за снятие санкций, поскольку речь идет и о политзаключенных в РФ и о заложниках на оккупированных территориях.

Напомним как сообщал УРА-Информ, в телефонном разговоре в субботу, 28 января, президент Франции Франсуа Олланд сказал президенту США Дональду Трампу, что санкции, наложенные на РФ из-за ситуации в Украине, могут быть сняты только тогда, когда ситуация на востоке страны будет урегулирована с полной реализацией минских соглашений.