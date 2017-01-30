Трамп и "украинский вопрос", первая неделя правления нового президента США

Ими стали канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин. Накануне он заявил журналистам, что надеется "поладить" с Россией, так как это благоприятно скажется на обеих странах. Он уверен, что наладить отношения с Россией будет полезно и для России и для него самого.

Это был первый телефонный разговор 45 президента США и президента России после его вступления в должность. Переговоры длились около 45 минут. При этом в Белом доме заверили, что лидеры двух стран обсуждали борьбу с терроризмом, сирийский конфликт и, конечно же, ситуацию в Украине.

Есть договоренность наладить партнерское сотрудничество по всем этим направлениям. Этот звонок стал важным шагом в улучшении отношений между Соединенными Штатами и Россией, которые нуждаются в восстановлении, - заверили там.

Хотя накануне в пятницу сам Трамп заявил, что в Вашингтоне пока считают преждевременным говорить о снятии санкций с России, за день до этого в СМИ появилась информация, что в Белом доме уже готовят указ об отмене санкций, пусть даже и не всех, а только часть из них. Что это означает, покажет время, а вот отношения с Россией, украинский кризис, НАТО и сотрудничество в области борьбы с терроризмом Трамп продолжил обсуждать во время телефонного разговора с Меркель.

Оба лидеры сошлись в том, что НАТО представляет для трансатлантических отношений "фундаментальное значение". Хотя до этого Трамп неоднократно заявлял, что содержание НАТО дорого обходится США и расходы по Альянсу должны нести все члены организации, а не только США. Лидеры двух стран также договорились углублять американо-германские отношения и укреплять сотрудничество в борьбе с терроризмом и экстремизмом.

Трамп принял приглашение Меркель принять участие в экономическом саммите "двадцатки", который пройдет в июле в Гамбурге. И ждет визита канцлера Германии в США.

Что касается Украины, то президент Порошенко также не теряет надежды встретится с американским коллегой и это может произойти уже на Мюнхенской конференции биобезопасности 17-19 февраля. А если это не удастся, то украинские дипломаты готовят встречу на конец февраля.

А для Киева эта встреча будет иметь очень важное значение, так как даст возможность определить дальнейшую политику США в отношении Украины. Но, как следует из всей риторики Трампа, Украина, находится не на первом месте в числе его приоритетов. И даже не на втором, а если быть точными то, наша страна расположилась на четвертом уровне интересов Дональда. И будущие отношения США и Украины во-многом будут определяться тем, как пойдут дела на первых трех уровнях.

Вместе с тем номер один среди приоритетов Трампа, это все же прорывы во внутренней политике. Однако можно сразу же сказать, что легким решение этой задачи не будет. Международные аналитики не исключают масштабного политического кризиса, если Трамп пойдет по пути радикальных и не форматных решений.

А они уже, в принципе, начались. Подводя итоги первой недели президентства Трампа можно с уверенностью сказать, что он похоже, решил за неделю выполнить все свои предвыборные обещания.

В первые же часы после инаугурации 20 января миллиардер подписал указ о приостановке реализации закона Барака Обамы об обязательной оплате компаниями медстраховки для всех сотрудников. Это является началом процесса отмены так называемого Obamacare, но за это должен еще проголосовать Конгресс США.

Также президент США поручил главе Пентагона изучить состояние ядерных сил страны. В текст меморандума, в частности, говорится, что министр обороны "должен инициировать анализ состояния ядерных сил, чтобы ядерное сдерживание США было современным, мощным, мобильным, находилось в готовности и отвечало угрозам XXI века, а также защищало союзников". Конгресс США планирует рассмотреть запрет Трампа наносить ядерный удар первыми.

Стоит напомнить, что свой первый официальный рабочий день, 23 января, 45-й президент США начал с подписания указа о выходе страны из соглашения о Транстихоокеанском партнерстве - зоне свободной торговли, соглашение о которой между собой подписали 12 стран региона и которая считалась экономическим противовесом Китаю. "Мы продолжим торговать, но договор будет с каждой из стран напрямую", - заявил президент США, пригрозив тем, кто продолжит переносить заводы из Америки в страны с более дешевой рабочей силой ввести жесткие тарифы на импорт продукции и перекрыть доступ к госзаказам.

Чуть ранее на сайте Белого дома появилось заявление Трампа о скором начале процесса перезаключения Североамериканского соглашения о свободной торговле с Канадой и Мексикой, которое работало с 1994 года. В заявлении сказано, что если Оттава и Мехико откажутся пересматривать NAFTA с тем, чтобы обеспечить "честную сделку" для американских рабочих, то США выйдут из соглашения.

Тут в ход пошло еще одно предвыборное обещание Трампа. Во время посещения министерства национальной безопасности он подписал указ о строительстве стены на всех 3200 километрах протяженности границы с Мексикой. "Страна без границ - не страна, - заявил Трамп, добавив, что начиная с сегодняшнего дня, США вновь будут контролировать свои границы". При этом он уверен, что такая стена остановит незаконную иммиграцию, ударит по уличным бандам, сократит кровопролитие и перекроет дорогу наркобизнесу. Так пояснили это решение в Белом доме, а сам Трамп в интервью ABC News заявил, что строительство стены начнется в ближайшие месяцы, а все расходы, предположительно десять миллиардов долларов, возместит правительство Мексики. Однако в Мексике платить отказались, а президент страны Энрике Пенья Ньето отменил свой визит к Трампу, заявив, что, что за стену точно платить не будет, осуждает такое решение и ехать к нему на переговоры не намерен.

Хочется также напомнить, что предвыборная кампания Трампа, в частности, была построена вокруг возвращения рабочих мест в Америку. Среди подписанных в первую неделю документов, указ о "перестройке" армии США, которая включают в себя новые самолеты, корабли и "новые инструменты для американских мужчин и женщин в униформе".

Но самым, пожалей, нашумевшим стал указ о "защите народа от въезда в страну иностранных террористов". Граждане семи мусульманских стран - Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Суда получили отказ в американских визах. При этом указов прекращен также приема беженцев на срок не менее четырех месяцев, возобновление использования тюрьмы на Гуантанамо, а также возврат пыток. Именно этом указ вызвал тысячные протесты в стране, резкую критику политиков, как в США так и других государствах, а также неудовольствие самих американцев. При этом сам Трамп заявил, что это не он расист, это таким его сделали лживые СМИ, а он просто таким образом борется с терроризмом.

Правда, после волны массовых протестов в аэропортах, Трамп пообещал через 90 дней, как только завершиться проверка, возобновить выдачу виз.

Вместе с тем, по данным американской газеты The New York Times, на подписи у Трампа уже лежит новый проект указа. Это указ "О задержании и допросах военнослужащих противника", который размораживает проект ЦРУ о создании за рубежом тюрем для содержания подозреваемых в терроризме. Эта программа была свернута при Обаме в 2009 году. Телеканалу ABC американский президент объяснил, что считает приемлемыми пытки водой по отношению к радикальным исламистам.

Кроме этого, был введен запрет на финансирование зарубежных организаций, занимающихся продвижением права на аборты, санкционировано строительство трубопровода в Дакоте и заморожен найм новых сотрудников в федеральные учреждения.

Одним словом, Трамп, как точно подметили аналитики Би-би-си, приступил к "ликвидации наследия Обамы". При этом политологи уверены, что он намерен пересмотреть отношения и с украинскими властями, пользовавшимися покровительством прежней администрации.

По мнению многих из них "украинский вопрос" в администрации Трампа будет решаться в апреле-мае 2017 года, причем "через призму отношений с Россией".

На сайте Белого дома, в разделе посвященном внешней политике, говорится, что "разгром "Исламского государства" и других террористических группировок будет главным приоритетом для новой администрации США, однако американский журналист Майкл Хофман отмечает, что "врагами" новой администрации считаются не Россия и Китай, а террористы ИГИЛ и для борьбы с ними Белый дом может объединиться с Кремлем.

Что же ждать от такого сближения украинским властям?

Смена американской концепции отношений с РФ может оставить Украину без поддержки США. И было бы неплохо научится преодолевать наши проблемы без посторонней помощи. Но американское издание RealClearDefenseо отмечает, что украинское правительство пошло другим путем и наняло лоббистов из Вашингтона для улаживания проблем с администрацией Трампа.

Управляющий директор консалтинговой компании Corsair Джейс Д.Дурсо, который был сотрудником Комиссий по вопросам закрытия и перегруппировки военных баз и заключению военных контрактов в Иране и Афганистане, допускает, что Дональд Трамп планирует устроить аудит украинской власти, проверив, куда официальный Киев направлял средства, полученные от США при президентстве Обамы. К тому же, новый президент Америки вряд ли забыл, какое активное участие принимала украинская власти в кампании по его дискредитации.

Тут хочется напомнить, что в одной из своих книг Трамп назвал своей жизненной философией принцип неотвратимого наказания врагов: "Нельзя оставлять не отвеченной любую проблему, которую они тебе создали. Иначе эти проблемы тебе будут создавать постоянно, - считает автор бестселлера.

Но, на самом деле, предполагают политологи, развитие событий вокруг "украинского вопроса" будет зависеть от того, насколько острым будет кризис смены политического вектора в самой Америке. Если очень острым, то Трамп будет заниматься внешней политикой по остаточному признаку. Ведь у 45-го президента США изначально отсутствовало желание тратить деньги американских налогоплательщиков на демократию в дальних странах.

Применительно к Украине это будет означать, что Трамп может выполнить одно из своих обещаний и сбросить украинский вопрос с американских плеч на страны ЕС. "Мне не нравится то, что происходит в Украине. Но это проблема, которая затрагивает Европу гораздо больше, чем нас. Поэтому они должны взять на себя часть ответственности", - заявил Трамп. Кстати, он и до этого неоднократно утверждал, что основную тяжесть помощи Украине должны нести именно ее соседи. Если такая постановка вопроса будет реализована на практике, это может привести к очень серьезным геополитическим сдвигам в Европе, поскольку сама Европа может отказаться принимать от США эстафету патронирования Украины и наша страна окажется в сложном положении, если вдруг возникнут новые проблемы с Россией или с кем-то еще.

И речь тут идет не только о военной помощи, а о финансовой и экономической. Без этого украинским властям будет сложно избежать обвала в стране.

Но ключевое значение для выстраивания отношений с Украиной, считают эксперты, будет иметь политика Трампа по России. Пока говорить о том, что в отношениях этих двух стран наступает теплый период нельзя. Хотя определяющим фактором скорей всего здесь будет лозунг нового президента о "возрождении величия США".

Не может быть великой страна, с мнением которой не считается Россия. Поэтому две крупнейшие ядерные державы могут сблизиться, четко разделив при этом сферы влияния. При этом, конечно же нельзя исключать, что компромиссы для равноценных принципов в отношениях не будут найдены. И тут политологи склоняются к первому варианту. Ведь, Трамп уже заявил, что "Россия дальше в Украину не пойдет". А Украина в ответ не пойдет в НАТО.

Надо полагать что США и Россия, при наличии доброй воли, могут прийти к такому решению и закрепят нейтральный статус нашей страны. При этом минские соглашения или любые другие, которые придут им на смену, будут выполнены в полном объеме.