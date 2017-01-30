Порошенко прервал визит в Германию из-за ситуации в Авдеевке

Глава государства возвращается в Украины из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке, которая граничит с гуманитарной катастрофой. Об этом в понедельник, 30 января, сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

Вместе с тем вице-премьер - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко заявил, что из-за обстрелов российских боевиков город остался без энергоснабжения, электроэнергии и тепла. Глава государства поручил правительству развернуть штабы Государственной служба по чрезвычайным ситуациям и пункты обогрева для населения, обеспечить поставки из альтернативных источников энергии в социальные объекты - школы и детсады.

Порошенко также поручил полиции обеспечить контроль за общественным порядком и безопасностью, а также меры по недопущению размораживания систем теплопоставок в жилых массивах и многоквартирных домах, - пояснил Зубко.

Напомним, боевики, которые уже вторые сутки обстреливают поселок, повредили последнюю в Авдеевке линию электропередач. В результате город остался бед света, води и отопления.

Как сообщал УРА-Информ, этой ночью синоптики обещают усиление морозов. Так на востоке страны сегодня ночью столбики термометров опустятся до 21-26 градусов мороза.