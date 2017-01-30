16:48 30.01.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко поговорит с Меркель о безвизе

Украинский лидер Петр Порошенко одной из главных тем своей беседы с канцлером ФРГ Ангелой Меркель сделает предоставление безвиза Украине.

Порошенко поговорит с Меркель о безвизе

Об этом Порошенко заявил во время встречи с лидером Германии.

"Мы обсудим реализацию тех договоренностей с ЕС, которые есть в Украине. Это и завершение процесса ратификации Соглашения об ассоциации, и завершение процесса предоставления Украине безвизового режима и завершение предоставления Украине макрофинансовой помощи", – заметил президент государства.

Помимо этого, Порошенко поговорит с канцлером ФРГ Ангелой Меркель дорожную карту по выполнению минских соглашений.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее Ангела Меркель беседовала по телефону с новоизбранным президентом Америки Дональдом Трампом. Их разговор продолжался около 45 минут. 


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