16:26 30.01.2017 | Политика | Новости
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Порошенко и президент Бундестага призвали ускорить предоставление Украине "безвиза"

Петр Порошенко и президент Бундестага обсудили важность предоставления безвизового режима гражданам Украины с ЕС.

Порошенко и президент Бундестага призвали ускорить предоставление Украине

Так, президент Петр Порошенко и глава Бундестага Норберт Ламмерт отметили важность ускорения предоставления безвизового режима Украине с ЕС. Об этом передает пресс-служба главы украинского государства.

Порошенко и президент Бундестага отметили важность ускорения предоставления Украине безвизового режима, а также ратификации Соглашения между Украиной и ЕС. Собеседники обсудили также и прогресс Украины в реформировании и возможности Бундестага поддержать усилия Украины в этом направлении.

Как сообщал УРА-Информ, Порошенко 30 января начал визит в Германию.


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