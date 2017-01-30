Порошенко и президент Бундестага призвали ускорить предоставление Украине "безвиза"

Так, президент Петр Порошенко и глава Бундестага Норберт Ламмерт отметили важность ускорения предоставления безвизового режима Украине с ЕС. Об этом передает пресс-служба главы украинского государства.

Порошенко и президент Бундестага отметили важность ускорения предоставления Украине безвизового режима, а также ратификации Соглашения между Украиной и ЕС. Собеседники обсудили также и прогресс Украины в реформировании и возможности Бундестага поддержать усилия Украины в этом направлении.

Как сообщал УРА-Информ, Порошенко 30 января начал визит в Германию.