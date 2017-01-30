Меркель заявила, что режим прекращения огня на Донбассе не существует - ВИДЕО

Как пояснила Меркель в понедельник, 30 января, на пресс-конференции с Петром Порошенко в Берлине, за последние часы она узнала, что прекращения огня фактически не существует. На Донбассе вновь гибнут солдаты и я должна сказать, что ситуация на линии разграничения вызывает беспокойство, - отметила она, добавив, что по данным ООН, в результате конфликта погибло уже более десяти тысяч человек.

Канцлер Германии также считает, что "нормандский формат" является единственным правильным путем, которого стоит придерживаться несмотря ни на что.

Мы будем дальше ему следовать, несмотря на преграды, которые существуют, чтобы добиться мира в Украине и стабильности, политической, а также территориальной целостности, - пояснила Меркель.

Напомним, сегодня в Берлине прошла встреча Петра Порошенко с Ангелой Меркель. Канцлер ФРГ уже заявила, что Украины выполнила все требования МВФ.

Вместе с тем, как сообщал УРА-Информ, Порошенко прервал свой визит в Германию. Глава государства возвращается в Украины из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке, которая граничит с гуманитарной катастрофой.