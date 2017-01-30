Башар Асада госпитализировали в критическом состоянии

Он находится в тяжелом состоянии и прикован к постели. Как сообщает ливанская газета Аl-Mustaqbal Асад был госпитализирован еще в субботу с ишемическим инсультом.

Однако, по словам телеведущей канала "Аль-Джазира" Фейсал аль-Касем, он находится не в коме. При этом она подчеркнула, что президент должен воспринять болезнь как "божественное сообщение" и перестать убивать сирийцев.

Вместе с тем представители режима Асада в своем заявлении на Facebook опровергают слухи о болезни своего лидера и утверждают, что со здоровьем Асада все в порядке.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее Асад заявлял, что никаких политических преобразований в стране не будет до полной победы правительственных войск. При этом он рассчитывает возглавлять Сирию по меньшей мере до 2021 года.