Адвокаты Януковича отказываются знакомиться с материалами дела - ГПУ

В понедельник, 30 января, начался процесс ознакомления с материалами досудебного расследования. Документы были собраны во время расследования.

Об этом во время брифинга в Киеве сообщил журналистам военный прокурор Руслан Кравченко. Вместе с тем, по его словам, Российская Федерация отказалась вручать подозрения Януковичу.

Из Российской Федерации прислали письмо в котором сказано, что они не будут выполнять запрос о международно-правовой помощи, - пояснил Кравченко, добавив, что сторона обвинения выполнила все требования статьи 42 Уголовного процессуального кодекса Украины о направлении и вручении письменного подозрения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в понедельник бывшему президенту Украины Виктору Януковичу и его адвокатам сообщено о завершении досудебного расследования по делу о государственной измене. Дело состоит из 15 томов, однако прокуратура надеется, что сторона защиты не будет затягивать процесс ознакомления с материалами, - заявил накануне прокурор Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко.