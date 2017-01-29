В США тысячи людей протестуют против указа Трампа

Тут до сих пор удерживают от 100 до 200 мигрантов. Как сообщает ВВС, у большинства из них этих людей есть американские визы.

Вместе с тем Министерство национальной безопасности США заявило, что подчинится распоряжению суда, которое временно запрещает высылать из США иммигрантов из семи мусульманских стран. Однако указ президента Трампа, который запрещает им въезд в страну, остается в силе.

Решение касается граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

При этом сегодня Трамп написал в Twitter, что стране нужны крепкие границы и радикальные проверки.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера в Нью-Йорке сотни активистов организовали протест возле терминала международного аэропорта имени Джона Кеннеди, призывая впустить 11 беженцев, задержанных в соответствии с указом президента Трампа об ограничении въезда в США.