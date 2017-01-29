Согласительный совет новой сессии состоится 2 февраля, - Парубий

Согласительный совет состоится 2 февраля. Об этом в воскресенье, 29 января, сообщил журналистам после церемонии почтения памяти героев Крут председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

При этом глава парламента отметил, что сейчас уже готовится повестка дня. В основном будут те вопросы, которые мы не успели рассмотреть на предыдущей сессии, - пояснил Парубий, добавив, что на следующей пленарной неделе депутаты рассмотрят блок вопросов по экологии, местному самоуправлению и блок по правовым вопросам, в том числе вопросы Конституционного Суда и судебной реформе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий в пятницу, 20 января, объявил пятую сессию восьмого созыва закрытой. Он также пояснил, шестая сессия, согласно Конституции, начнется во вторник 7 февраля.