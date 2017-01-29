12:25 29.01.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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События в Крутах показали правду о коммунизме, - Порошенко

Президент Петр Порошенко в День памяти героев Крут в Facebook напомнил о подвиге юных украинцев.

События в Крутах показали правду о коммунизме, - Порошенко

Да, они были юные - герои Крут. Но в груди у них билось сердце Мужа, защищающего Мать от врага. Их подвиг является уроком и современникам: вероятно, для патриотов Грушевского, Винниченко случившееся в Крутах впервые показало ужасную правду про коммунизм и социализм. Вероятно - именно тогда социал-демократы, эсеры, независимцы осознали, чем окончаться междоусобицы – для них и для Украины – отметил Порошенко.

Это – также урок и для нас, это упрек демократам - разобщенным, осевшим по партийным хуторам. Оттуда, из Крут, героические дети смотрят нам в глубину совести – добавил президент.

Как сообщал УРА-Информ, 29 января Украина почтит память Героев Крут.


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