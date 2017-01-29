Шульц официально стал кандидатом в канцлеры ФРГ

В воскресенье, 29 января, он был избран единым кандидатом от Социал-демократической партии Германии на предстоящих выборах. Как сообщает Die Welt, сегодня на съезде 61-летнего Шульца поддержали все участники заседания правления.

Кроме того, Шульц выдвинут на должность председателя СДПГ. Он заменил на этом посте Зигмара Габриэля, который несколько дней назад возглавил Министерство иностранных дел Германии.

Напомним, в декабре Шульц заявил, что не намерен участвовать в выборах на пост канцлера Германии из-за давних дружеских отношений Габриэлем.

Как сообщал УРА-Информ, Социал-демократическая партия Германии во вторник, 24 января, выдвинула бывшего главу Европейского парламента Мартина Шульца на пост канцлера Германии.