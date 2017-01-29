21:33 29.01.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Полторак заверил, что ситуация в АТО сложная, но контролируемая

На данный момент ситуация в зоне проведения антитеррористической операции сложная.

Полторак заверил, что ситуация в АТО сложная, но контролируемая

Однако, она контролируемая. В этом в воскресенье, 29 января, заверил во время посещения раненных военнослужащих во львовском военном госпитале, министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак.

Как сообщает пресс-служба оборонного ведомства, которая цитирует слова министра, сегодня есть серьезное обострение в районе Авдеевки. Утром боевики начали обстрел, а затем, две группы противника 30 человек каждая, начали штурмовать наши войска.

На одной из позиций наши Вооруженные Силы остановили их продвижения, а на второй - перешли в наступление и заняли важный пост, имеющих стратегическое значение, - пояснил Полторак, добавив, что к сожалению, среди наших военнослужащих есть потери.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Авдеевка, где с раннего утра воскресенья, 29 января, боевики без перерыва обстреливают наши позиции и попадают в жилой сектор, остался полностью без света. В результате обстрела погибли трое украинских военных. Еще один получил ранения и выжил.


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