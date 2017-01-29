Меркель и Трамп говорили о НАТО и обсудили ситуацию на востоке Украины

В частности речь шла о НАТО, ситуации на Ближнем и Среднем Востоке и в Северной Африке. Говорили также и об отношениях с Россией и конфликте на Востоке Украины. Об этом на своей страничке в Twitter в воскресенье, 29 января, сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Вместе с тем пресс-секретарь Меркель Штеффен Зайберт заверил, что федеральный канцлер и президент США придерживаются общего мнения по фундаментальным вопросам, которое НАТО имеет для трансатлантических отношений, и о его важной роли для сохранения мира и стабильности.

Меркель и Трамп также пришли к согласию относительно необходимости "соответствующих инвестиций" в военную мощь и "честного вклада всех союзников в коллективную безопасность, - пояснил он, добавив, что оба подчеркнули важность тесного немецко-американского сотрудничества для безопасности и благополучия их стран.

Напомним, телефонный разговор между Меркаль и Трампом произошел в субботу, 28 января. В этот же день Трапм по телефону говорил и с Владимиром путины.

Как сообщал УРА-Информ, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным обсуждал "стабилизацию и развитие российско-американского взаимодействия".