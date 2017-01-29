21:15 29.01.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Адвокаты Януковича заверили, что получил вызов для получения материалов досудебного расследования

Защита бывшего президента Украины Виктора Януковича вызов Генеральной прокуратуры Украины для получения материалов дела получила.

Адвокаты Януковича заверили, что получил вызов для получения материалов досудебного расследования

Сам Янукович будет участвовать в судебных заседаниях по его делу дистанционно. При этом адвокаты планируют обнародовать открытое письмо от подзащитного.

Об этом в воскресенье, 29 января, в комментарии журналистам одного из украинских телеканалов сообщил адвокат беглого президента Виталий Сердюк. По его словам, у них есть информация о вызове на завтрашний день и по этому поводу лично Янукович подписал открытое обращение к ГПУ, которое завтра будет подано и обнародовано.

В то же время Сердюк заверил, что с начала дела Янукович будет дистанционно присутствовать и это будет до тех пор, пока украинские правоохранители установят и задержат лиц, причастных к покушению на него, а также, если "государство сможет обеспечить безопасность" Януковича.

Сердюк также заверил, что они намерены установить факт антиконституционной, насильственной смены власти в стране, а также обстоятельства, предшествовавшие выезду Януковича из страны, а именно его преследования как президента. Защита также намерена доказать наличие статуса действующего президента при подписании данного письма, а также установить реальных виновников, которые и должны понести перед народом Украины ответственность за потерю Крыма, - заявил Сердюк.

Напомним, ГПУ вызывает 30 января Януковича для получения материалов досудебного расследования.

Как сообщал УРА-Информ, Печерский районный суд города Киева разрешил военной прокуратуре осуществление специального (заочного) досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.


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