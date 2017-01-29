Адвокаты Януковича заверили, что получил вызов для получения материалов досудебного расследования

Сам Янукович будет участвовать в судебных заседаниях по его делу дистанционно. При этом адвокаты планируют обнародовать открытое письмо от подзащитного.

Об этом в воскресенье, 29 января, в комментарии журналистам одного из украинских телеканалов сообщил адвокат беглого президента Виталий Сердюк. По его словам, у них есть информация о вызове на завтрашний день и по этому поводу лично Янукович подписал открытое обращение к ГПУ, которое завтра будет подано и обнародовано.

В то же время Сердюк заверил, что с начала дела Янукович будет дистанционно присутствовать и это будет до тех пор, пока украинские правоохранители установят и задержат лиц, причастных к покушению на него, а также, если "государство сможет обеспечить безопасность" Януковича.

Сердюк также заверил, что они намерены установить факт антиконституционной, насильственной смены власти в стране, а также обстоятельства, предшествовавшие выезду Януковича из страны, а именно его преследования как президента. Защита также намерена доказать наличие статуса действующего президента при подписании данного письма, а также установить реальных виновников, которые и должны понести перед народом Украины ответственность за потерю Крыма, - заявил Сердюк.

Напомним, ГПУ вызывает 30 января Януковича для получения материалов досудебного расследования.

Как сообщал УРА-Информ, Печерский районный суд города Киева разрешил военной прокуратуре осуществление специального (заочного) досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.