Во Франции и ФРГ сказали, как могут снять санкции с РФ

В любом случае это будет связано с воплощением в жизнь минских договоренностей. С таким заявлением выступил глава немецкого МИДа Зигмар Габриэль во время встречи со своим французским коллегой Жан-Марком Эро, передает Reuters.

"Мы в Германии и Франции имеем четкую позицию относительно санкций. Мы хотим реализовать Минский мирный процесс... и это единственный способ, когда санкции могут быть отменены", – отметил Габриэль.

Он также добавил, что чрезвычайно важным является тот факт, что Германия и Франция имеют лишь одну беспрекословную позицию по этому вопросу. Два вышеупомянутых государства сделают специальные рабочие группы для решения подобных вопросов, связанных с Украиной и Россией.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее стало известно о том, что президент США Дональд Трамп намерен провести телефонные разговоры с лидерами Японии, Германии, Франции и Австралии.