Вице-президент США примет участие в разговоре Путина с Трампом

Об этом передает Reuters.

Как отмечается, разговор между двумя лидерами с участием Пенса состоится сегодня, 28 января, в 20.00 по московскому времени.



Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков призвал не ждать от первого разговора Путина с занявшим пост президента США Трампом детального обсуждения всех накопившихся проблем. Также согласно его словам, со стороны России с Трампом по телефону будет разговаривать только Путин.

В свою очередь, остается неизвестным присоединится ли кто-либо еще к разговору Путина и Трампа с российской стороны.

Как сообщал ранее "УРА-Информ", Дональд Трамп до конца недели проведе телефонный разговор с Владимиром Путиным.