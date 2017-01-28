21:14 28.01.2017 | Политика | Новости
100158896:Rakova

Великобритания заговорила о сотрудничестве с Турцией

Великобритания увеличит объемы совместной работы с Турцией. Об этом рассказала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Великобритания заговорила о сотрудничестве с Турцией

К такому мнению чиновница пришла после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает ВВС. Мэй считает, что Турция является одним из старейших друзей Британии, впереди еще много точек соприкосновения у этих двух государств.

Эрдоган же, в свою очередь, намерен увеличить торговый оборот с Британией до 20 миллиардов долларов в год. Также на повестке дня обсуждались вопросы Кипра, Сирии, авиационной безопасности.

В момент общения с журналистами, британский премьер заметила: "Вы упомянули, господин президент, о возможности для расширения торговли между нашими двумя странами, и мы обсуждали это". Мэй резюмировала, что ее беседа с турецким лидером выдалась чрезвычайно плодотворной.

Как сообщал "УРА-Информ", Мэй вылетела в Анкару из США, где имела встречу с новоизбранным президентом Америки Дональдом Трампом. 


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