В ООН призвали Трампа разрешить беженцам въезд в США

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Потребности беженцев и мигрантов во всем мире еще не были столь острыми, и программа переселения США является одной из важнейших в мире", - гласит сообщение.

Как отмечается в заявлении, США получают двойную выгоду, предоставляя беженцам убежище.

"Во-первых, спасая людей, которые являются наиболее уязвимыми в мире, и, во-вторых, предоставляя им возможность обогатить свои новые общества", - говорится в сообщении.

Кроме того, обе организации надеются, что США и впредь "будут играть сильную лидерскую роль и будут продолжать долгую традицию защиты тех, кто бежит от конфликтов и преследования".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Дональд Трамп не будет депортировать детей нелегальных иммигрантов.