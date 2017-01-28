Трамп пообещал армии США "великую перестройку"

Об этом сообщает Associated Press.

Как отмечается, глава Пентагона Джеймс Мэттис был приведен к присяге. Кроме того, законы Трамп подписывал в присутствии Мэттиса и вице-президента США Майкла Пенса.

"Сегодня я подпишу указ о великой перестройке вооруженных сил - новые самолеты, новые суда, новые ресурсы и новые инструменты для наших мужчин и женщин в униформе", - заявил Трамп.

Также глава США заявил, что "перестройка" призвана "заверить в том, что военные за принесенные ими жертвы получат поддержку со стороны государства".

В свою очередь, ранее Трамп выступил с критикой стоимости истребителей F-35, которые планировал закупить Пентагон. Тогда он заявил, что после его вступления на должность президента "миллиарды долларов могут и будут сэкономленные" на военных и других закупках США.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в администрации президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа уже подготовили указ о снятии санкций с России.