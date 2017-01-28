22:17 28.01.2017 | Политика | Новости
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Трамп поговорил с японским лидером об угрозах КНДР

Новоизбранный президент США Дональд Трамп подискутировал с премьером Японии Синдзо Абэ об угрозах, свалившихся на Токио со стороны КНДР.

Трамп поговорил с японским лидером об угрозах КНДР

В частности, Трамп пообещал поддержку Вашингтона японской столице. Об этом информирует Reuters со ссылкой на данные Белого дома. Президент Трамп подтвердил твердую приверженность США обеспечению безопасности Японии", – гласит информация.

Кроме этого, лидеры двух государств обсудили поездку в Японию министра американской обороны Джеймса Мэттиса, а также ядерную угрозу от Северной Кореи.

"Лидеры двух стран выразили желание углубить двусторонние торгово-инвестиционные отношения", – объяснили в Белом доме.

Как сообщал "УРА-Информ", сегодня, в субботу, 28 января, Дональд Трамп позвонил канцлеру ФРГ Ангеле Меркель. 


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