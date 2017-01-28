18:41 28.01.2017 | Политика | Новости
100158893:Rakova

Трамп набрал Меркель

Новоизбранный президент США Дональд Трамп, как и обещал, позвонил в субботу 28 января канцлеру Германии Ангеле Меркель.

Трамп набрал Меркель

Такую информацию в Twitter озвучил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. "... Разговаривает с канцлером Германии Меркель в Овальном кабинете. Один из телефонных разговоров с главами правительств", – гласит публикация.

Также Спайсер указал, что Трамп пообщался с премьером Японии Синдзо Абэ. "... Разговаривает с канцлером Германии Меркель в Овальном кабинете. Один из телефонных разговоров с главами правительств", – написал Спайсер.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее Ангела Меркель заявила, что готова тесно сотрудничать с Дональдом Трампом. Перед этим она предостерегла его от политики изоляционизма. 


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив