Трамп набрал Меркель

Такую информацию в Twitter озвучил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. "... Разговаривает с канцлером Германии Меркель в Овальном кабинете. Один из телефонных разговоров с главами правительств", – гласит публикация.

Также Спайсер указал, что Трамп пообщался с премьером Японии Синдзо Абэ. "... Разговаривает с канцлером Германии Меркель в Овальном кабинете. Один из телефонных разговоров с главами правительств", – написал Спайсер.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее Ангела Меркель заявила, что готова тесно сотрудничать с Дональдом Трампом. Перед этим она предостерегла его от политики изоляционизма.