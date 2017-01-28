Народний депутат Сергій Рибалка може бути причетним до економічної диверсії в Україні, що підпадає під компетенцію СБУ, – генерал-майор СБУ

– Так, в Україні крім зовнішньої загрози є і внутрішній ворог, який намагається розхитати ситуацію, зашкодивши, тим самим її суверенітету. У нас тут є багато своїх доморощених і політиків, і держаних службовців, які, використовуючи своє службове положення у власних корисних інтересах, самі розхитують ситуацію, – заявив Сергій Ягун. На запитання журналіста, хто ж ці люди, які розхитують ситуацію в Україні, генерал-майор СБУ повідомив, що мова йде, зокрема, про народного депутата України Сергія Рибалка (голова комітету ВРУ з питань фінансової політики і банківської діяльності, - прим. "Першого Ділового").

–– Мова йде про низку гучних скандалів, коли частина політичних експертів та громадських активістів офіційно виступили із заявою про "наїзд" на одну з найпотужніших комерційних структур України – торгову мережу АТБ. Це здійснював, використовуючи інформаційні ресурси, частково підконтрольні РФ депутат Верховної Ради України Сергій Рибалка. Факти, зібрані громадськими активістами щодо проведення брудної кампанії проти мережі супермаркетів АТБ свідчать про те, що у ній задіяні особи, які тісно пов’язані з РФ та інформаційним ресурсом, який підтримується, в тому числі, адептами так званого «русского мира», – сказав генерал СБУ. Він також додав, що проведення компетентного розслідування виявить справжню мету діяльності Сергія Рибалки.

– Це, в першу чергу, компетенція СБУ. Тому що основи економічної безпеки і здійснення фактичної економічної диверсії знаходиться у їхній компетенції. Разом з тим хотілось би вірити в те, що буде проведено ретельне розслідування, в рамках якого будуть поставлені усі крапки над "і", які вкажуть, чи діяв Рибалка просто з якоюсь меркантильною думкою, навіть не сподіваючись, що за його спиною стоять представники російської федерації, чи це, просто (не знаю, як це назвати краще) насправді він діяв врозріз усіх інтересів України, в тому числі і економічних, – підкреслив Віктор Ягун. Генерал-майор СБУ також додав, що об’єктивне розслідування можливе тоді, коли народний депутат Сергій Рибалка складе свій депутатський мандат.

– Хочу сказати, що деякі народні депутати звернулися до нього (Сергія Рибалки) щоб об’єктивно провести це розслідування, щоб він вийшов перед правоохоронними органами, перед суспільством і призупинив свою діяльність, як народний депутат України, таким чином давши можливість об’єктивного розслідування цієї справи, – підкреслив Віктор Ягун.