15:19 28.01.2017 | Политика | Новости
100158884:Rakova

Иранский лидер прокомментировал намерения Трампа

Президент Ирана Хасан Роухани поделился своей точкой зрения относительно будущих планов Дональда Трампа.

Иранский лидер прокомментировал намерения Трампа

В частности, Роухани прокомментировал строительство стены на границе с Мексикой, а также отношение новоизбранного президента США к беженцам.

"Сегодня не время строить стены между нациями. Они что, забыли, как много лет назад упала Берлинская стена?", – цитирует Tasnim иранского лидера.

Он также добавил, что "...если между нациями есть стены, их необходимо убирать". Роухани уверен, что сейчас в культурном, цивилизационном и научном аспектах мы все стали друг другу соседями. "Никто не в силах противостоять глобализации сегодня", – заметил глава иранского государства.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее и канцлер Германии Ангела Меркель заявила о возможном тесном сотрудничестве с Трампом. Однако немка предупредила, он должен отбросить в сторону политику изоляционизма. 


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