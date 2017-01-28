Глава МИД Венгрии выступил за отмену санкций против России

Об этом он заявил в интервью Reuters.

Как отмечается, Венгрия выступает за более тесные связи с Россией, а также ожидает улучшения отношений с США при президенте Дональде Трампе.

Также Сиятро подчеркнул, что санкции против России, введенные Евросоюзом, являются "неэффективными" и должны быть отменены.

"Позиция Венгрии по санкциях в том, что они бесполезны...Должны ли мы радоваться тому, что экономика России падает? Нет, мы сожалеем об этом", - сказал он.

Согласно его словам, Будапешт не рассматривает Москву как угрозу.

Кроме того, Сиятро заявил, что Россия не будет атаковать государства-члены НАТО. "Я не считаю Россию угрозой для Венгрии. Я понимаю и уважаю то, что у наших польских друзей, прибалтийских друзей другая позиция по этому вопросу... Россия не будет атаковать государства-члены НАТО. Я не думаю, что это было бы в интересах России", - рассказал он.

Известно, что эта тема будет обсуждаться в ходе визита Путина в Будапешт второго февраля.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд уверена в необходимости продлени санкций против России, пока она не выполнит в полном объеме минские соглашения и все свои международные обязательства.