11:39 28.01.2017 | Политика | Новости
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Глава МИД Венгрии выступил за отмену санкций против России

Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сиятро считает,  что введенные против страны санкции следует отменить. 

Глава МИД Венгрии выступил за отмену санкций против России

Об этом он заявил в интервью Reuters.

Как отмечается, Венгрия выступает за более тесные связи с Россией, а также ожидает улучшения отношений с США при президенте Дональде Трампе.

Также Сиятро подчеркнул, что санкции против России, введенные Евросоюзом, являются "неэффективными" и должны быть отменены.

"Позиция Венгрии по санкциях в том, что они бесполезны...Должны ли мы радоваться тому, что экономика России падает? Нет, мы сожалеем об этом", - сказал он.

Согласно его словам, Будапешт не рассматривает Москву как  угрозу.

Кроме того, Сиятро заявил, что Россия не будет атаковать государства-члены НАТО. "Я не считаю Россию угрозой для Венгрии. Я понимаю и уважаю то, что у наших польских друзей, прибалтийских друзей другая позиция по этому вопросу... Россия не будет атаковать государства-члены НАТО. Я не думаю, что это было бы в интересах России", - рассказал он.

Известно, что эта тема будет обсуждаться в ходе визита Путина в Будапешт второго февраля.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд уверена в необходимости продлени санкций против России, пока она не выполнит в полном объеме минские соглашения и все свои международные обязательства.


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