Американский лидер проговорил с Путиным по телефону 40 минут

Одним из сегодняшних заданий Дональда Трампа являлся звонок своему российскому коллеге Владимиру Путину.
Об этом рассказал пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер на странице в Twitter.
"... Теперь звонок к третьему из пяти глав правительств, разговор с президентом Путиным", – написано на странице.
Между тем, появилась информация о том, что беседа двух президентов подошла к концу. Согласно данным российского журналиста Дмитрия Смирнова, общение Трампа и Путина продолжалось около 40 минут.
По сообщению Белого дома, с Меркель эксцентричный миллиардер поговорил на пять минут дольше.
Как сообщал "УРА-Информ", также Трамп позвонил и японскому премьеру Синдзо Абэ. Стороны обсудили вопрос ядерных угроз Токио со стороны КНДР.