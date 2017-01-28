Американский лидер проговорил с Путиным по телефону 40 минут

Об этом рассказал пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер на странице в Twitter.

"... Теперь звонок к третьему из пяти глав правительств, разговор с президентом Путиным", – написано на странице.

Между тем, появилась информация о том, что беседа двух президентов подошла к концу. Согласно данным российского журналиста Дмитрия Смирнова, общение Трампа и Путина продолжалось около 40 минут.

По сообщению Белого дома, с Меркель эксцентричный миллиардер поговорил на пять минут дольше.

Как сообщал "УРА-Информ", также Трамп позвонил и японскому премьеру Синдзо Абэ. Стороны обсудили вопрос ядерных угроз Токио со стороны КНДР.