21:26 27.01.2017 | Политика | Новости
100158856:mysnichenko

В Польше стартовал форум "Европа-Украина"

В городе Польши Жешов стартовал юбилейный форум под названием "Европа-Украина". 

В Польше стартовал форум

Об этом в микроблоге Twitter рассказал посол Украины в Польше Андрей Дещица. Согласно его сообщению - в Жешове на данный момент начал работу десятый юбилейный Форум Европа-Украина - отметил посол.

Как известно – замглавы польского министерства иностранных дел Ян Джеджичак отметил ранее, что если Украина не будет отменять запрет на въезд на свою территорию, то члены министерства иностранных дел Польши на польско-украинский форум не прибудут.

Как сообщал УРА-Информ, в Минагрополитики Украины ранее анонсировали проведение украинско-венгерского аграрного форума.


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