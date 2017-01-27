В Польше стартовал форум "Европа-Украина"

Об этом в микроблоге Twitter рассказал посол Украины в Польше Андрей Дещица. Согласно его сообщению - в Жешове на данный момент начал работу десятый юбилейный Форум Европа-Украина - отметил посол.

Как известно – замглавы польского министерства иностранных дел Ян Джеджичак отметил ранее, что если Украина не будет отменять запрет на въезд на свою территорию, то члены министерства иностранных дел Польши на польско-украинский форум не прибудут.

Как сообщал УРА-Информ, в Минагрополитики Украины ранее анонсировали проведение украинско-венгерского аграрного форума.