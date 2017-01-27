Путин приготовил для вторжения в Украину армию из 80 тысяч человек, - Турчинов

Об этом сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов – в рамках презентации издания книги "Добробаты. История подвига батальонов, что спасли страну". По словам Турчинова - Россия начала агрессию в отношении Украины 20 февраля 2014 г. - когда на Майдане были убиты герои Небесной сотни.

Они все рассчитали - режим Януковича был обречен, они ничего не контролируют, а власти в Украине пока еще нет и непонятно будет ли она или нет. Именно в этот период они начинают агрессию, зная про состояние ВСУ, официальных военных формирований – добавил Турчинов.

Как сообщал УРА-Информ, Петр Порошенко подчеркнул необходимость увеличения объемов экспорта украинского оружия.