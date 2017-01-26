13:41 26.01.2017 | Политика | Новости
100158738:labazovych

Ван дер Беллен вступил в должность президента Австрии

Александр Ван дер Беллен вступил в должность президента Австрии, принеся присягу в парламенте страны. 

Ван дер Беллен вступил в должность президента Австрии

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как отмечается, в послевоенной истории страны главой государства впервые стал представитель оппозиции. 

"73-летний профессор экономики Ван дер Беллен много лет возглавлял партию "зеленых". Во втором туре президентских выборов, состоявшемся 4 декабря прошлого года, он обошел лидера правопопулистской Австрийской партии свободы Норберта Хофера, набрав 53,4 процента голосов", - говорится в сообщении.

Также отметим, что коалиция в составе Социал-демократической партии и консервативной Австрийской народной партии переживает серьезный кризис и ведет переговоры о целесообразности сотрудничества.

Как сообщал ранее "УРА-Информ", полиция Австрии начала антитеррористический рейд против радикальных исламистов в нескольких регионах страны.

 


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив