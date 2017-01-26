18:39 26.01.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Украине есть 400 тысяч военнообязанных, - Полторак

По контракту в Украине сейчас служат 70 тысяч военнослужащих.

В Украине есть 400 тысяч военнообязанных, - Полторак

На данный момент, согласно учету ресурса, в Украине проживает около 400 тысяч военнообязанных. Об этом рассказал министр обороны страны Степан Полторак.

По его словам – на данный момент был восстановлен воинский учет, примерно 400 тысяч военнообязанных есть. Кроме того, в течение 2016 г. на службу по контракту приняли примерно 70 тысяч человек. Был также создан оперативный резерв - 100 тысяч человек. Это – те люди, которые являются мотивированными, подготовленными, с боевым опытом – отметил Полторак.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Степан Полторак назвал число российских военных на Донбассе.


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