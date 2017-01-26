Трамп высказал свое отношение к детям мигрантов

"Они не должны беспокоиться", – заметил новоизбранный президент Америки, намекая на наследников мигрантов, которые нелегальным путем попали в страну. Трамп признался, что у него "большое сердце", он проявит заботу о всех.

Помимо этого американский лидер намерен в течение практически месяца обнародовать свою иммиграционную стратегию.

Как сообщал "УРА-Информ", Дональд Трамп решительно настроен в отношении мигрантов. Во время своей предвыборной компании он даже выступил в аэропорту Огайо, исполнив перед пассажирами песню о женщине, которая пригрела гадюку на груди, тем самым якобы проводя аналогию с беженцами.