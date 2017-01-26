10:10 26.01.2017 | Политика | Новости
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Трамп высказал свое отношение к детям мигрантов

Дональд Трамп не будет депортировать детей нелегальных иммигрантов. Об этом он сказал в интервью телекомпании АВС.

Трамп высказал свое отношение к детям мигрантов

"Они не должны беспокоиться", – заметил новоизбранный президент Америки, намекая на наследников мигрантов, которые нелегальным путем попали в страну. Трамп признался, что у него "большое сердце", он проявит заботу о всех.

Помимо этого американский лидер намерен в течение практически месяца обнародовать свою иммиграционную стратегию.

Как сообщал "УРА-Информ", Дональд Трамп решительно настроен в отношении мигрантов. Во время своей предвыборной компании он даже выступил в аэропорту Огайо, исполнив перед пассажирами песню о женщине, которая пригрела гадюку на груди, тем самым якобы проводя аналогию с беженцами. 


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