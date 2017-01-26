Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в среду, 25 января, подписал указ об усилении границ США и ужесточении иммиграционной политики.
Согласно распоряжению на границе с Мексикой должны быть выстроена стена. Как сообщает телеканал CNBC, представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что строительство этого заграждения – это не только предвыборное обещание.
Это первый шаг к обеспечению реальной безопасности нашей прозрачной границы, - пояснил он, добавив, что такие действия президента, в частности, помогут покончить с политикой, в рамках которой нелегалов при задержании сразу же отпускали.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, Трамп обещал построить стену на границе США и Мексики от нелегалов за счет последней. Вместе с тем Мексика отказалась оплачивать строительство стены.