09:32 26.01.2017 | Политика | Новости
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Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в среду, 25 января, подписал указ об усилении границ США и ужесточении иммиграционной политики.

Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой

Согласно распоряжению на границе с Мексикой должны быть выстроена стена. Как сообщает телеканал CNBC, представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что строительство этого заграждения – это не только предвыборное обещание.

Это первый шаг к обеспечению реальной безопасности нашей прозрачной границы, - пояснил он, добавив, что такие действия президента, в частности, помогут покончить с политикой, в рамках которой нелегалов при задержании сразу же отпускали.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Трамп обещал построить стену на границе США и Мексики от нелегалов за счет последней. Вместе с тем Мексика отказалась оплачивать строительство стены.


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