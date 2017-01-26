Президент Мексики отменил встречу с Трампом

Их встреча была запланирована на следующую неделю в Вашингтоне. Как сообщил на своей страничке Twitter сам президент Мексики, он уже уведомил об этом Белый дом.

Он не намерен принимать участие в рабочей встрече с президентом США, однако его страна готова продолжать сотрудничество с США, - заверил президент Мексики.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в среду, 25 января, подписал указ об усилении границ США и ужесточении иммиграционной политики. Согласно распоряжению на границе с Мексикой должны быть выстроена стена. При этом Мексика отказалась платить за возведение стены на границе между странами.