22:15 26.01.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
100158776:Polishuk

Президент Мексики отменил встречу с Трампом

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето в четверг, 26 января, отменил встречу с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

Президент Мексики отменил встречу с Трампом

Их встреча была запланирована на следующую неделю в Вашингтоне. Как сообщил на своей страничке Twitter сам президент Мексики, он уже уведомил об этом Белый дом.

Он не намерен принимать участие в рабочей встрече с президентом США, однако его страна готова продолжать сотрудничество с США, - заверил президент Мексики.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в среду, 25 января, подписал указ об усилении границ США и ужесточении иммиграционной политики. Согласно распоряжению на границе с Мексикой должны быть выстроена стена. При этом Мексика отказалась платить за возведение стены на границе между странами.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив