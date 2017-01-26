Порошенко велел Гройсману разобраться с вывозом мусора из Львова

Решение должно быть принято сейчас и на длительную перспективу, - заявил президент. Как сообщает пресс-служба главы государства, ситуация во Львове была одной из тем сегодняшней рабочей встречи Порошенко с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

В частности, президент отметил, что убирать мусор - прерогатива органов местного самоуправления, однако когда там не могут из-за своей не компетенции решить эту проблему, когда собственную хозяйственную беспомощность обертывают в политическую материю, а безопасности горожан угрожает экологическая катастрофа, правительство должно помочь горожанам и городу, который искренне любят десятки миллионов украинце и миллионы иностранных туристов.

Напомним, 25 января активисты перекрыли дорогу в четырех районах Львова из-за нерешенной проблему с вывозом мусора.

Как сообщал УРА-Информ, городской голова Львова Андрей Садовой заявил, что во Львове сложилась критическая ситуация с вывозом твердых бытовых отходов. В городе появились предпосылки для возникновения чрезвычайной экологической ситуации, - заверил он.