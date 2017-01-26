На должность главы Нацполиции отобрано десять кандидатов

Четверо из них являются действующими сотрудниками органов внутренних дел и занимают руководящие должности. Об этом рассказал секретарь консультативной комиссии по отбору кандидатов на должность главы Национальной полиции Евгений Захаров.

При этом он заверил, что комиссия закончит конкурс не позже 6 февраля в понедельник. Комиссия отобрала для дальнейшего отбора Вячеслава Аброськина, Леонида Антоненко, Александра Берладина, Константина Бушуева, Андрея Вишневского, Вадима Гиренко, Дмитрия Головина, Сергея Князева, Станислава Людкевича и Алексея Шевчука.

Их них на заключительном этапе конкурса комиссия должна представить трех претендентов, - пояснил Захаров.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, министр внутренних дел Арсен Аваков пообещал на следующей неделе внести в Кабмин кандидатуру на пост главы Нацполиции.