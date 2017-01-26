Лидер оппозиции в Мексике призвал разобраться со "стеной Трампа" в ООН

Об этом передает Reuters.

Согласно его словам, такое заявление является оскорблением для его страны и призвал к международно-правовому воздействию.

"Я с уважением предполагаю, что правительство Мексики представит иск в ООН против правительства США за нарушение прав человека и расовой дискриминации", - заявил он.

Добавим, что накануне президент США Дональд Трамп распорядился начать подготовку к строительству стены на границе с Мексикой.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее администрация президента США Дональда Трампа разработала проект указа о сокращении финансирования некоторых агентств Организации объединенных наций (ООН) и других международных организаций, которые не соответствуют разработанным критериям.