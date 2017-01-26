18:18 26.01.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Контактная группа по Донбассу устроила видеоконференцию

Трехсторонняя контактная группа по вопросу урегулирования ситуации на Донбассе устроила видеоконференцию. 

Контактная группа по Донбассу устроила видеоконференцию

Об этом рассказала пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Дарка Олифер на странице в социальной сети Facebook. Согласно ее сообщению – сегодня – 26 января - состоялась видеоконференция контактной группы по вопросу Донбасса - сообщила она.

Как сообщал УРА-Информ, в Минске заседание контактной группы ранее планировали на 16 января. Перед этим же встреча трехсторонней контактной группы была проведена 21 декабря 2016 г. В рамках данной встречи была достигнута договоренность относительно прекращения огня на Донбассе.


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