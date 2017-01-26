Контактная группа по Донбассу устроила видеоконференцию

Об этом рассказала пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Дарка Олифер на странице в социальной сети Facebook. Согласно ее сообщению – сегодня – 26 января - состоялась видеоконференция контактной группы по вопросу Донбасса - сообщила она.

Как сообщал УРА-Информ, в Минске заседание контактной группы ранее планировали на 16 января. Перед этим же встреча трехсторонней контактной группы была проведена 21 декабря 2016 г. В рамках данной встречи была достигнута договоренность относительно прекращения огня на Донбассе.